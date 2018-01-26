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'de çıkan yangında en az 33 kişi öldü

'de bir hastanede çıkan yangında en az 33 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Giriş Tarihi: 26.1.2018 08:27 Güncelleme Tarihi: 26.1.2018 08:49
Güney Kore'de çıkan yangında en az 33 kişi öldü

Milyang'daki bir hastanede çıkan yangında 33 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, yaralı sayısının da 50'yi aştığı duyuruldu.

2 SAATE YAKIN SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Hastanenin birinci katında başladığından şüphelenilen yangın sırasında içerideki hasta sayısının 100'den fazla olduğu belirtilen haberde, olay yerine gönderilen itfaiye ekiplerinin alevleri 1 saat 40 dakikada söndürdüğü aktarıldı.

Haberde, binadan tahliye edilen hastaların bir bölümünün olay mahalline en yakın hastanelere götürüldüğü bilgisi verildi.

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Güney Kore'de çıkan yangında en az 33 kişi öldü
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