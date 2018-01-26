Güney Kore'de çıkan yangında en az 33 kişi öldü

Milyang'daki bir hastanede çıkan yangında 33 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, yaralı sayısının da 50'yi aştığı duyuruldu.
2 SAATE YAKIN SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Hastanenin birinci katında başladığından şüphelenilen yangın sırasında içerideki hasta sayısının 100'den fazla olduğu belirtilen haberde, olay yerine gönderilen itfaiye ekiplerinin alevleri 1 saat 40 dakikada söndürdüğü aktarıldı.
Haberde, binadan tahliye edilen hastaların bir bölümünün olay mahalline en yakın hastanelere götürüldüğü bilgisi verildi.