Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Güney Kore'de hastanede yangın

'de hastanede

'de bir hastanede çıkan da 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve 40'tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2018 05:50
Güney Kore'de hastanede yangın

Yonhap ajansının haberinde, ülkenin güneyinde yer alan Milyang kentindeki bir hastanede çıkan nedeniyle 8 kişinin öldüğü, yaralı sayısının ise 40'ı aştığı duyuruldu.

Hastanenin birinci katında başladığından şüphelenilen yangın sırasında içerideki hasta sayısının 100'den fazla olduğu belirtilen haberde, olay yerine gönderilen itfaiye ekiplerinin alevleri 1 saat 40 dakikada söndürdüğü aktarıldı. Haberde, binadan tahliye edilen hastaların bir bölümünün olay mahalline en yakın hastanelere götürüldüğü bilgisi verildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin kimlik tespitiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Güney Kore'de hastanede yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN