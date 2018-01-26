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İkisi de klon

’de uzun kuyruklu makak maymunları klonlandı. Primat canlı olan maymunun klonlanması ile insan klonlamanın önündeki teknik engelin aşıldığı belirtildi

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2018
İkisi de klon

'in Şinhua Ajansı'nın haberine göre, Çin Bilimleri Akademisi'ne (CAS) bağlı bir araştırma merkezinde bilim insanları, Hua hua ve Cong cong adlı uzun kuyruklu iki makak maymununu klonlamayı başardı. İskoçya'da 1996'da yapılan klon koyun ile aynı yöntemin kullanıldığı belirtilen çalışmada, Somatik Hücre Nükleer Transferi (SCNT) metodunun kullanıldığı kaydedildi. Yaklaşık 20 yıl önce Dolly'de kullanılan bu yöntemde iki farklı canlıdan transfer edilen hücreler bir yumurtaya yerleştiriliyor. Önce yapay bir ortamda bu yumurtanın elektrik şoku ile bölünmesi sağlanıyor. Başarılı sonuç veren bu yumurta daha sonra bir taşıyıcı anneye yerleştirilerek, gelişme sürecinin başlaması sağlanıyor. Bununla beraber deneylerde doğumdan sonra deneklerin birçoğu yaşamıyor. Yaklaşık bir buçuk ay önce dünyaya gelen uzun kuyruklu iki makak maymununun sütle beslendiği ve gelişimlerinin sorunsuz devam ettiği aktarıldı. 2 maymun için 3 yıl boyunca 127 yumurta ve 79 embriyo kullanıldığı kaydedildi. Klonlama programını yöneten Muming Poo konuya ilişkin "İnsanlar primat canlılardır. Bu başarı ile insanlar dâhil primat canlıları klonlamak için teknik engeller aşıldı" açıklamasını yaptı.

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İkisi de klon
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