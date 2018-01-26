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, Büyükelçisini 'istenmeyen kişi' ilan etti

, mütekiliyet ilkesi çerçevesinde 'nın Madrid Büyükelçisi Isea'yı "istenmeyen kişi" ilan etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2018 17:44
İspanya, Venezuela Büyükelçisini 'istenmeyen kişi' ilan etti

Hükümet Sözcüsü Inigo Mendez de Vigo, kine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Caracas yönetiminin İspanyol elçisini "istenmeyen kişi" ilan etme kararı karşısında üzüntü duyduklarını ancak "orantılı" bir şekilde cevap vermek durumunda olduklarını söyledi.

Vigo, "Diplomaside mütekabiliyet ilkesi, İspanya Büyükelçisine gösterdikleri muameleyi aynı şekilde yapmamız, yani onları istenmeyen kişi ilan etmemiz ve ülkeden ayrılmaları için 72 saat süre vermemiz anlamına geliyor." dedi.

, "içişlerine karıştığı" gerekçesiyle dün İspanyol Büyükelçi Jesus Silva Fernandez'i "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Diplomaside istisnai durumlarda kullanılan bu seçenek, İspanya'nın da içinde yer aldığı AB ülkelerinin Venezuelalı 7 üst düzey yetkiliye yönelik ekonomik yaptırım ve seyahat yasağı kararı almasının ardından kullanılmıştı.

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İspanya, Venezuela Büyükelçisini 'istenmeyen kişi' ilan etti
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