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Trump'tan lilere hakaret ve yardımları kesme tehdidi

Başkanı Trump, lileri "saygısız" olarak nitelendirdi. Trump, 'le masaya oturulmadığı sürece Filistin'e mali yardım verilmeyeceğini açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018 20:00 Güncelleme Tarihi: 26.1.2018 03:36
Trump'tan Filistinlilere hakaret ve yardımları kesme tehdidi

Başkanı , lilerin ABD'ye saygısızlık yaptığını öne sürerek, 'le masaya oturulmadığı sürece Filistin'e mali yardım verilmeyeceğini söyledi.

Trump, 'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşmesinin ardından konuştu.

ABD tarafından mali yardım sağlanması için Filistin'in İsrail'le barış görüşmelerine tekrar başlaması gerektiğini belirten Trump, Filistin yönetiminin geçen günlerde ABD Başkan Yardımcısı 'in ziyaretini boykot etme kararlarını "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Trump, "Bir hafta önce bizim büyük başkan yardımcımızın ziyaretine izin vermeyerek bize saygısızlık yaptılar. Biz onlara yüzlerce milyon dolar yardım ve destek sağlıyoruz. Bu para masada ve oturup barı�� müzakeresi yapılmadığı sürece onlara gitmeyecek." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetimi geçen günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de 'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına tepki amacıyla, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ziyaretini boykot etme kararı almıştı.

Davos Zirvesi'nin kapanış konuşmasını ABD Başkanı Trump yapacak. Bu yıl ABD heyetinde Trump'ın beraberinde çok sayıda bakan yer alıyor.

Trump'ın yapacağı kapanış konuşmasının protesto edilmesi bekleniyor.

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Trump'tan Filistinlilere hakaret ve yardımları kesme tehdidi
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