Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD, Yemen'de İHA ile sivil katliamı yaptı

, 'de İHA ile ı yaptı

'in güneydoğusundaki Şebve iline bağlı Es-Said ilçesinde 'ye ait olduğu düşünülen bir insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 7 in öldüğü belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018 22:14 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 23:03
ABD, Yemen'de İHA ile sivil katliamı yaptı

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Said ilçesine bağlı Serra bölgesinde leri taşıyan bir araç İHA tarafından atılan roketle hedef alındı. Saldırıda araçta bulunanların tamamı hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar ise aynı aileden 6 kişinin, El-Kaide'ye katılan 14 yaşındaki oğullarını geri almak için örgüte ait mevzilerden birine gittiğini ve dönüşlerinde 'ye ait olduğu düşünülen İHA tarafından uğradıkları saldırıda hayatını yitirdiğini ifade etti.

ABD yönetiminden konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Şebve ve El-Beyda illerinin bazı ilçelerine bağlı köylerde El-Kaide unsurları bulunuyor.

YEMEN ORDUSU İHA DÜŞÜRDÜ

Öte yandan ordusunun, Taiz'de Husilere ait bir İHA'yı düşürdüğü bildirildi.

Yemen ordusuna ait 26sepnews.net sitesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, orduya bağlı birliklerin, Taiz'in kuzeyindeki Cerra Dağı çevresinde keşif yapmakta olan bir İHA'yı düşürdüğü aktarıldı.

Haberde, söz konusu İHA'ların, Taiz'deki savaşı yöneten İranlı ve Hizbullah mensubu uzmanlarca Yemen ordusunun mevzilerini tespit etmek amacıyla kullanıldığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD, Yemen'de İHA ile sivil katliamı yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN