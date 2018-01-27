Beyaz Saray’ın Suriye yalanları

Hem Barack Obama
hem de Donald Trump yönetimi, Suriye'de PYD/ YPG konusunda Ankara'yı defalarca yanılttı. ABD'nin, "DEAŞ ile mücadele" bahanesiyle Suriye'de Türkiye'ye düşman terör örgütlerini desteklemesini güvenlik uzmanları yorumladı.
SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş: Sahada ABD ile YPG arasında ciddi bir işbirliği var. ABD son dönemde 800'den fazla YPG'li eğitti.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Veysel Kurt: Trump'ın YPG'ye destek olunmayacağını duyduk ama verilen destek geri alınmadı.