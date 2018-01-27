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'ta saldırısı: 7 ölü

'nin Enbar'da mensuplarına düzenlediği hava saldırısında aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 7 kişi öldü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018 12:06 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 12:34
Irak'ta ABD saldırısı: 7 ölü

'nin 'ın batısındaki Enbar vilayetinde terör örgütü mensuplarına düzenlediği hava saldırısında aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı iddia edildi.

Irak basınında yer alan haberlere göre, ABD'ye ait askeri helikopterlerin Enbar vilayetine bağlı Bağdadi nahiyesinde DEAŞ mensuplarına düzenlediği hava saldırısında aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Yaralılar arasında Bağdadi Nahiyesi Müdürü ile Polis Dairesi Müdürü'nün de olduğu belirtildi.

Bağdadi nahiyesinde ABD güçlerine ait "Ayn el-Esed" askeri üssü bulunuyor.

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Irak'ta ABD saldırısı: 7 ölü
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