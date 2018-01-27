Kabil’deki saldırıda onlarca ölü ve yüzlerce yaralı var

Tolonews'de yer alan habere göre bomba yüklü bir ambulans aracı ile gerçekleştirilen saldırı ünlü Chicken Street yakınlarındaki Sedarat Meydanı yakınlarında İçişişleri Bakanlığı'nın eski hizmet binasına yakın bir noktada gerçekleşti.

Kamu Sağlığı Bakanı Mohammed Ismayeel Kawosi ölü sayısını teyit etti ve yaralıların şehir genelindeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

John Kerry'den skandal İran açıklaması

Kabil son bir yılda birçok kez hem IŞİD hem de Taliban gibi terör örgütlerinin saldırılarının hedefi oldu. Geçtiğimiz hafta da Kabil'deki beş yıldızlı bir otele gerçekleştirilen saldırıda aralarında ABD vatandaşlarının da olduğu 22 kişi hayatını kaybetmişti.