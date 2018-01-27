Kirli hava bebeği doğmadan etkiliyor

ABD'de Environment International adlı bilimsel dergide yayımlanan bir araştırmaya göre kirli hava, bebeklerin DNA'larını daha anne karnındayken etkilediğini gösterdi. Çalışmayı gerçekleştiren uzmanlar, anne karnında kirli havaya maruz kalan bebeklerde telomer kısalması olarak adlandırılan yaşlanmayla ilişkili bir DNA hasarına neden olduğu belirledi. Bilim insanları, kromozomları koruyan telomerlerde gerçekleşen bu kısalmanın ileriki yaşlarda kanser, bilişsel gerileme, erken yaşlanma gibi hastalıklara yakalanma olasılığını yükselttiğini ve erken ölüm tehlikesine neden olduğunu ifade etti.

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