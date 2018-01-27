‘PKK, DEAŞ’tan kötü’

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda destek veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından İsmail Neddef, terör örgütü PYD/ PKK
'nın DEAŞ
ile aynı ihlalleri yaptığını, DEAŞ'ı çıkardıkları gibi PYD/ PKK'yı da bölgelerinden çıkarmak için savaştıklarını söyledi. PKK'nın eylemlerinin DEAŞ'tan farkı olmadığını belirten Neddef, "Örgüt, bölgelerimizde Arapça eğitimi yasaklayarak Kürtçe dilinde eğitim vermeye başladı. Şu an sivilleri tutuklamaya başladı. Örgüt ilçede kendisine muhalif olanları alıkoyuyor" şeklinde konuştu.