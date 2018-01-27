Terör yandaşları camileri hedef aldı

Binlerce masum sivili katleden eli kanlı terör örgütü PYD
/ PKK
mensupları, Türkiye'nin Afrin'deki terör yuvalarına karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra, Avrupa'nın farklı kentlerindeki camilere saldırılarını artırdı. Başta Almanya ve Fransa'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camileri olmak üzere Avrupa'da PYD/PKK yandaşları tarafından son 5 günde toplam 6 camiye saldırı düzenlendi. Türkiye'nin Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'ya karşı başlattığı operasyondan sonra Almanya'da ilk saldırı 21 Ocak gecesi Kassel'deki Sultan Alparslan
Camisi'ne düzenlendi. 22 Ocak gecesi DİTİB Leipzig Eyüp Sultan Camisi
'nin yanı sıra Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Minden kentindeki DİTİB Yeşil Cami
PKK yandaşlarının hedefi oldu. 23 Ocak sabaha karşı Hollanda'nın Rotterdam kentinde Geylani Hizmet Vakfı'na bağlı caminin duvarlarına "Afrin", "Apo" gibi yazılar yazdı. Frankfurt'ta Höchst ilçesindeki Eyüp Sultan Camisi 24 Ocak sabaha karşı terör örgütü yandaşlarının hedefi olurken, Aşağı Saksonya
eyaletinin Stade- Bützfleth'deki Ulu Cami'ye 25 Ocak gecesi düzenlenen saldırıda caminin ve gençlik lokalinin camları kırıldı. Olaylar sonucunda kimsenin yakalanmaması endişe yaratıyor.
Afrin'de Kur'an yırttılar
Afrin'de
imamlık yaparken terör örgütü PYD/ PKK'nın tehditleri nedeniyle ilçeden kaçan Kürt imam Muhammed Çilo PKK'nin Afrin'de cami bastığını belirterek, "PKK, Şeyh Hadid Köyü'nde namaz sırasında cami bastı. Kur'an-ı Kerim'in cüzlerini yırttılar" dedi.