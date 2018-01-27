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tablosu isteyen Trump’a “klozet” teklifi!

Giriş Tarihi: 27.1.2018
Van Gogh tablosu isteyen Trump’a “klozet” teklifi!

NEW York'taki bir müze, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın müzedeki tablosunu kiralama isteğini geri çevirerek, Trump çiftine tablo yerine müzedeki, ülkedeki israfa ve yozlaşmaya dikkati çekmek için yapılan kullanılmış altın klozeti önerdi.

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gazetesi, Trump çiftinin, Guggenheim müzesinde sergilenen Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un "Karlı Manzara" isimli tablosunu kiralayarak 'daki rezidans bölümüne asmak istediğini ancak müzeden beklenmedik bir cevap aldığını yazdı. Gazetenin haberine göre Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın isteğini elektronik posta yoluyla müze yetkililerine iletti. Müze Müdürü Nancy Spector, Trump çiftine Van Gogh tablosu yerine müze envanterinde bulunan İtalyan bir sanatçı tarafından 18 ayar altından yapılan kullanılmış altın klozet önerdi. Spector, Trump çiftinin isteğini geri çevirmekten üzgün olduğunu belirterek, "İstenmesi halinde oldukça değerli ve nadide klozet uzun süreliğine kiralanabilir. Eserin kurulumu ve kullanımı konusundaki tüm kılavuzları gönderebiliriz" ifadelerini kullandı. Gazete, Beyaz Saray'ın altın klozet konusunda sessizliğini koruduğunu kaydetti. İtalyan sanatçı Cattelan'ın eseri olan "Amerika" adlı altın klozet, Guggenheim Müzesi'nin bir tuvaletinde sergilenmiş ve ziyaretçilerin kullanımına açılmıştı.

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Van Gogh tablosu isteyen Trump’a “klozet” teklifi!
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