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’da kulübe saldırı: 14 ölü

Giriş Tarihi: 28.1.2018
Brezilya’da kulübe saldırı: 14 ölü
'da bir eğlence kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti. Fortaleza kentinde bir eğlence kulübüne dün sabah erken saatlerde silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti. Aralarında 12 yaşında bir erkek çocuğunun da bulunduğu birçok yaralının hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yerel medyada çıkan haberlerde, saldırganların uyuşturucu ticaretiyle uğraşan bir suç çetesinden olabileceği bildirildi.
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Brezilya’da kulübe saldırı: 14 ölü
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