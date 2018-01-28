Dünyanın en uzunu ve kısası piramitlerde

Mısır
Turizm Tanıtma Kurulu ülke tanıtımı için dünyanın en uzun ve en kısa insanını Mısır Kahire'deki ünlü Giza Piramitleri önünde buluşturdu. Türkiye'de yaşayan 2 metre 51 santimetre boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Mardinli Sultan Kösen
, dünyanın en uzun adamı. Hindistanlı 25 yaşındaki Jyoti Amge
ise 60 santimetre boyuyla dünyanın en kısa boylu kadını olarak Guinness'e girmişti. Mısır'ın tanıtımı için gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen ilginç çift tanıtım fotoğraflarında yer alacak.