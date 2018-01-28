Fransa Maliye Bakanı'na tecavüz soruşturması

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Savcılığı, Fransa Maliye Bakanı Gerard Darmanin hakkında "tecavüz" suçlamasıyla 22 Ocak'ta ön soruşturma açtı.

Haberde, soruşturmanın, 2009 yılında Darmanin tarafından tecavüze uğradığını öne süren kadının Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla açıldığı belirtildi.

Bu kadının iki gün önce savcılığa ifade verdiği aktarılan haberde, Darmanin'in söz konusu iddiaların iftarı olduğunu gerekçe göstererek şikayette bulunduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin Darmanin hakkında geçen yıl haziran ayında da soruşturma açılmış, mahkeme takipsizlik kararı vermişti.