Güney Kıbrıslılar sandık başında

Aralarında yurtdışındaki 38 merkezin de bulunduğu toplam bin 122 seçim merkezinde sandıklar yerel saatle 18.00'de kapanacak.

GKRY'de kayıtlı 550 bin 876 seçmen bulunurken, bu seçmenlerin 657'si Kıbrıslı Türklerden oluşuyor. Başta Yunanistan ve İngiltere olmak üzere yurtdışında 15 ülkede ise toplam 11 bin 683 Rum seçmen kayıtlı bulunuyor.

Seçim sonuçlarında adaylardan herhangi birinin oyların yüzde 50'den fazlasını alamaması halinde Rum Yönetiminin liderini en çok oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tur belirleyecek.

ÖNDE GİDEN ADAYLAR

Güvenlik önlemlerinin de üst seviyede olacağı seçim boyunca 2 bin polisin görev yapacağı açıklandı.

Son 5 yıldır Rum yönetiminin liderliğini yapan, sağcı muhafazakarların ve liberallerin oluşturduğu Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis'in favori görüldüğü seçimde, AKEL'den Stavros Malas ve DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar'ın desteklediği Nikolas Papadopulos önde gelen diğer adaylar olarak görülüyor.

Seçimde ayrıca Vatandaşlar İttifakı adayı Yorgos Lillikas, ELAM adayı Hristos Hristu, Adalet Partisi adayı Mihalis Minas ve bağımsız adaylar Haris Aristidu, Hristakis Kapiliotis ve Andreas Evstratiu yarışacak.

Anastasiadis, Limasol'daki seçim merkezinde sandık başına gidecek. Diğer adaylardan Papadoulos ve Malas ise Lefkoşa'daki seçim merkezlerinde oylarını kullanacak.