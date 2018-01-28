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'da silahlı

'da terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen silahlı grupla çıkan da 3 devrim muhafızı öldü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 28.1.2018 10:26
İran'da silahlı çatışma

'ın batı bölgesinde terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen silahlı grupla devrim muhafızları arasında çıkan da 3 devrim muhafızının öldüğü bildirildi.

Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, "Ülkenin batısında Necef Eşref Karargahı tarafından birkaç gündür takip edilen DEAŞ üyesi 21 kişilik grupla sabah saatlerinde silahlı çatışma çıktı." dedi.

Operasyon sırasında 16 kişinin gözaltına alındığını belirten Pakpur, iki kişinin çatışma bölgesinden kaçtığını ve birkaç kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Çatışmanın nerede gerçekleştiğini açıklamayan Pakpur, operasyon sırasında 3 devrim muhafızı askerinin de hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

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İran'da silahlı çatışma
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