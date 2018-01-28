Kabuğuyla yenen muz üretildi

Japonya
'da üretilen "Mongee" isimli kabuğuyla yenilebilen muz piyasaya sürüldü. D&T Farm isimli tarım araştırmaları firmasının imzasını taşıyan muz, dünya gündeminde geniş yer buldu. ABD basınına konuşan firma sözcüsü Tetsuya Tanaka, yenilebilir kabuklu muz fikrinin hobi olarak başladığını dile getirdi. Firmanın, normalde 30 derecede yetişen muz ağaçlarını eksi 59 derecede tutarak yeniden ektiği belirtildi. Tanaka, sıcaklık değişimiyle birlikte muzların daha hızlı büyüdüğü ve kabuklarının marul yaprağına benzer bir dokuya büründüğünü kaydetti. Firma internet sitesinden yayımladığı açıklamada ise muz kabuğunun B6, magnezyum ve triptofan deposu olduğuna dikkat çekti. Tokyo merkezli RocketNews24 haber sitesi gazetecileri, tanesi 5.75 dolara (yaklaşık 14 TL) satılan kabuğu yenilebilir muzu denedi ve yorumlarını okuyucularla paylaştı. Muzun kabuğunu tatsız bulan haberciler, muzun kendisinin ise daha tropik tatta hatta "ananas" tadında olduğunu söyledi. Şu an için sadece Japonya'da satılan muzun, diğer ülkelere de ihraç edilmesi bekleniyor.