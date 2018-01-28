Kiribati’de yolcu feribotu kayboldu

Büyük Okyanus
'un orta kesimindeki ada ülkesi Kiribati
açıklarında yaklaşık 50 kişinin bulunduğu bir feribot kayboldu. Yeni Zelanda
Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi yetkilileri, feribotun 18 Ocak'ta Kiribati'nin Nonouti Adası'ndan ayrıldığını ve iki günlük bir yolculuğun ardından başkent Güney Tarava'ya varması beklenen feribotun kayıp olarak bildirildiğini kaydetti. Yeni Zelanda Hava Kuvvetleri'ne ait bir arama kurtarma uçağı, feribotun izlediği güzergah üzerindeki arama çalışmalarını sürdürüyor. Takımadalardan oluşan ada ülkesi olan Kiribati'de, doğusu ve batısı arasındaki zaman farkı nedeniyle gece ve gündüz farklılığı yaşanıyor.