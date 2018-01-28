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’de yolcu feribotu kayboldu

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Giriş Tarihi: 28.1.2018
Kiribati’de yolcu feribotu kayboldu
'un orta kesimindeki ada ülkesi açıklarında yaklaşık 50 kişinin bulunduğu bir feribot kayboldu. Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi yetkilileri, feribotun 18 Ocak'ta Kiribati'nin Nonouti Adası'ndan ayrıldığını ve iki günlük bir yolculuğun ardından başkent Güney Tarava'ya varması beklenen feribotun kayıp olarak bildirildiğini kaydetti. Yeni Zelanda Hava Kuvvetleri'ne ait bir arama kurtarma uçağı, feribotun izlediği güzergah üzerindeki arama çalışmalarını sürdürüyor. Takımadalardan oluşan ada ülkesi olan Kiribati'de, doğusu ve batısı arasındaki zaman farkı nedeniyle gece ve gündüz farklılığı yaşanıyor.
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Kiribati’de yolcu feribotu kayboldu
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