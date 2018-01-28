Kolombiya’nın Barranquilla kentindeki bombalı saldırı

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Barranquilla kentinde 5 polisin hayatını kaybettiği bombalı saldırının cezasız kalmayacağını söyledi.

Ülkenin kuzeyinde, Karayip kıyılarındaki Barranquilla şehrindeki polis merkezini hedef alan bombalı saldırının ardından kente giden Santos, yaralanan polislerin tedavi gördüğü Campbell hastanesini ziyaret etti.

Devlet Başkanı Santos, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "bu hain ve korkak saldırı cezasız kalmayacak. Terörizm bize boyun eğdiremeyecek." dedi.

Barranquilla kentine güvenlik önlemlerinin arıtılması için bin 500 polisin daha sevk edildiği bilgisini paylaşan Santos, Kolombiyalıların, saldırının sorumlularının tamamının adalet önüne çıkarılacağından emin olmasını istedi.

Saldırıyı bir terör eylemi olarak niteleyen Santos, saldırının failiyle ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Kolombiya'nın Barranquilla kentindeki bir polis merkezine, güvenlik görevlilerinin bahçede toplandığı sırada bombalı saldırı düzenlenmişti.

Olayda 5 polis hayatını kaybederken, 16'sı polis 41 kişi yaralanmıştı.