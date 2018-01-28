Milyarder Prens El-Velid bin Talal serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'da yolsuzluk soruşturması nedeniyle başkent Riyad'daki beş yıldızlı Ritz Carlton otelde gözaltında tutulan milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal serbest bırakıldı. İki aydır gözaltında tutulan bin Talal, kısa bir süre önce Reuters haber ajansına verdiği demeçte birkaç gün içinde serbest kalmayı beklediğini belirtmişti. Herhangi bir yolsuzluğa karışmadığı konusundaki ısrarlarını sürdüren bin Talal, hükümetle büyük ölçüde anlaştıklarını aktardı. 18 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin Arap işadamı olan Bin Talal, gözaltındayken kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki s��ylentileri ise yalanladı. Suudi kaynaklı medya organlarında yer alan haberlerde, gözaltında tutulan aralarında prens, bakan ve iş adamlarının da bulunduğu bir grubun serbest bırakıldığı belirtilirken hangi isimlerin serbest kaldığı konusundan bir açıklama yapılmadı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım 2017'de başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı.

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