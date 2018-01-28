Serbest kalan Prens'in hisseleri, yeniden yükselişe geçti

Suudi Arabistan'da yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan isimler arasında bulunan milyarder iş adamı Prens El Velid bin Talal'in sahibi olduğu Kingdom Holding'in hisseleri, Prens'in serbest kalmasının ardından yükselişe geçti.

Prens Bin Talal'a ait uluslararası yatırım şirketi Kingdom Holding'in hisseleri, Riyad borsasında bu sabah yüzde 10 yükseldi.

Favaz Abdulaziz Alhokair

Serbest bırakılan Suudi iş adamlarından Favaz Abdulaziz Alhokair'in şirketinin hisseleri de yüzde 7,6 arttı.

18 milyar dolara yakın servetiyle Suudi Arabistan'ın en zengin ismi olan Prens Bin Talal, Twitter ve Citigroup gibi uluslararası şirketlerin ortağı olarak dünya çapında da tanınan bir isim.