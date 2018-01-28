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Serbest kalan Prens'in hisseleri, yeniden yükselişe geçti

'da iki ayı aşkın süredir gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılan ülkenin en zengin ismi bin Talal'in sahibi olduğu şirketin hisseleri bu sabah yüzde 10 arttı.

Giriş Tarihi: 28.1.2018 11:35 Güncelleme Tarihi: 28.1.2018 11:40
Serbest kalan Prens'in hisseleri, yeniden yükselişe geçti

'da yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan isimler arasında bulunan milyarder iş adamı bin Talal'in sahibi olduğu Kingdom Holding'in hisseleri, Prens'in serbest kalmasının ardından yükselişe geçti.

Prens Bin Talal'a ait uluslararası yatırım şirketi Kingdom Holding'in hisseleri, Riyad borsasında bu sabah yüzde 10 yükseldi.

Favaz Abdulaziz Alhokair

Serbest bırakılan Suudi iş adamlarından Favaz Abdulaziz Alhokair'in şirketinin hisseleri de yüzde 7,6 arttı.

18 milyar dolara yakın servetiyle Suudi Arabistan'ın en zengin ismi olan Prens Bin Talal, Twitter ve Citigroup gibi uluslararası şirketlerin ortağı olarak dünya çapında da tanınan bir isim.

Suudi Prens'ten flaş açıklama: Gözaltındakilerle...

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Serbest kalan Prens'in hisseleri, yeniden yükselişe geçti
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