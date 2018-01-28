Son Dakika Haberi: Burseya Dağı ele geçirildii

Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı, terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi. Sabah uçak, tank ve obüslerin bombardımanı sonrası komandolar ve ÖSO birlikleri ilerlemeye başladı, yoğun çatışma sesleri duyuldu. Anadolu Ajansı saat 14:27'de dağın ele geçirildiğini duyurdu.

Ele geçirilen Burseya Dağı böyle görüntülendi!

TSK' DAN BURSEYA AÇIKLAMASI

TSK:Saat 14.30 ' da Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir "Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir. Halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum İl Kongresi öncesi Afrin harekatı üzerine yaptığı açıklamada, "Burseya tepesini düşürüceğiz. Bunlar daha iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Bizim sınırlarımızı taciz edenler bunun bedelini ağır ödeyecekler. Afrin'de devam eden bu mücadele İdlib'le sürecek." demişti.

Erdoğan'dan Afrin mesajı "Burseya Tepesi'ni düşüreceğiz."

Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu.

TOPLAM 18 NOKTA KURTARILDI

Gece saatlerinde hava akınları ve topçu atışları ile vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyon ile başlayan harekatın 9. gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, harekatın önceki günlerinde Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni ele geçirmişti.