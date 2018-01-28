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Terör destekçileri Köln’de yürüdü, polis yine eşlik etti

Giriş Tarihi: 28.1.2018
Terör destekçileri Köln’de yürüdü, polis yine eşlik etti

düşmanlarına her fırsatta ev sahipliği yapan Almanya yine 'lı terör destekçilerinin eylem alanı oldu. Türkiye'nin Afrin'e yönelik, "Zeytin Dalı Operasyonu'nu" protesto eden terör örgütü yandaşları Köln'de gösteri yaptı. Geçtiğimiz günlerde Almanya havaalanında Türklere saldırmak ve 2 camiye eylem düzenlemek ile gündeme gelen Almanya'daki PKK yandaşları Ebertplatz meydanında bir araya geldi. Terör örgütlerinin çatı kuruluşu NAV DEM çağrısıyla toplanan göstericiler, Türkiye ve aleyhine sloganlar attı. Türkiye karşıtı bir çok bölücü örgütün destek verdiği gösteride, teröristbaşı posterleri açılarak lehine sloganlar atıldı. Almanya'nın farklı eyaletlerinden gelen 2 binin üzerinde polis ise güvenlik önlemi alarak gösteriye eşlik etti.

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Terör destekçileri Köln’de yürüdü, polis yine eşlik etti
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