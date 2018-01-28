Terör destekçileri Köln’de yürüdü, polis yine eşlik etti

Türkiye düşmanlarına her fırsatta ev sahipliği yapan Almanya yine PKK'lı terör destekçilerinin eylem alanı oldu. Türkiye'nin Afrin'e yönelik, "Zeytin Dalı Operasyonu'nu" protesto eden terör örgütü yandaşları Köln'de gösteri yaptı. Geçtiğimiz günlerde Almanya havaalanında Türklere saldırmak ve 2 camiye eylem düzenlemek ile gündeme gelen Almanya'daki PKK yandaşları Ebertplatz meydanında bir araya geldi. Terör örgütlerinin çatı kuruluşu NAV DEM çağrısıyla toplanan göstericiler, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine sloganlar attı. Türkiye karşıtı bir çok bölücü örgütün destek verdiği gösteride, teröristbaşı Abdullah Öcalan posterleri açılarak lehine sloganlar atıldı. Almanya'nın farklı eyaletlerinden gelen 2 binin üzerinde polis ise güvenlik önlemi alarak gösteriye eşlik etti.

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