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ABD yine 'nın yanında!

'de / terör örgütüne lojistik destek sağlayan ABD'den bir skandal açıklama daha geldi. ABD'li general Joseph Votel, ABD'nin Menbiç'ten ayrılmayı düşünmediğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin terör örgütüyle bağının derhal kopması gerektiğini ve Menbiç'ten çekilmeleri gerektiğini ifade etmişti.

Giriş Tarihi: 29.1.2018 11:30 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 11:32
ABD yine PKK'nın yanında!

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, CNN International'a yaptığı açıklamada Menbiç'ten ayrılmayı düşünmediklerini açıkladı.

ABD, Fırat Nehri'nin batısındaki şehirde 'li teröristlerle işbirliği yapıyor ve silah veriyor. Türkiye sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Menbiç'e YPG'liler 2016 yazında yerleşti.

ABD, Türkiye'nin tüm karşı çıkmalarına rağmen YPG'ye tırlarla silah yardımlarında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, cumartesi yaptığı açıklamada "Bir terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor. Ve onlara da tamamen silahı bıraktırması gerekiyor. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor. Münbiç'ten (Menbiç) derhal çekilmeleri gerekiyor" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'den sonra Menbiç'i bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız, kimse bundan rahatsız olmasın. Sonra Irak sınırına kadar hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuşmuştu.

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ABD yine PKK'nın yanında!
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