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'da terör örgütü yandaşları basın toplantısını bastı

Terör örgütü yandaşları, 'de hükümet ve bakanlık sözcülerinin düzenlediği basın toplantısını basarak terör örgütü lehine propaganda yaptı.

Giriş Tarihi: 29.1.2018 15:44 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 17:03
Almanya'da terör örgütü yandaşları basın toplantısını bastı

Terör örgütü yandaşları, 'nın başkenti 'de federal hükümet sözcüsü ile bakanlık sözcülerinin düzenlediği ortak basın toplantısını basarak terör örgütü lehine propaganda yaptı.

Basın toplantısı başlarken ellerinde, "Savaş burada başlıyor" ve "Silah ihracatını durdurun" yazılı siyah pankartlarla ve terör örgütü 'yi temsil eden bez parçası ile yerli ve yabancı gazetecilerin bulunduğu salona giren 5 kişi, terör örgütü lehine sloganlar atarak Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın sona erdirilmesini istedi.

Almanya'da terör örgütü yandaşları basın toplantısını bastı

"SİLAH SATIŞLARINA YENİ KURULACAK KOALİSYON HÜKÜMETİNİN KARAR VERECEK"

Basın toplantısını yöneten gazetecinin, "Sizlerden salonu terk etmenizi istiyorum" yönündeki uyarısı ve güvenlik görevlileri ile polise haber verildiğini söylemesi üzerine söz konusu kişiler salonu terk etti.

Olaydan sonra sürdürülen basın toplantısında federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü harekata ilişkin bir soru üzerine, Alman hükümetinin bu konudaki tutumunu sıkça dile getirdiğini belirtti. Seibert, Türkiye'ye gelecekte yapılacak olası silah satışları konusunda yeni kurulacak koalisyon hükümetinin karar vereceğini söyledi.

POLİS GELMEDEN RAHAT BİR ŞEKİLDE SALONU TERK ETTİLER

Öte yandan basın toplantısını basan terör örgütü yandaşlarının polis gelmeden önce rahat bir şekilde salonu terk etmeleri dikkati çekti.

Kapıda güvenlik görevlilerin olmasına karşın bu kişilerin basın toplantısının yapıldığı salona nasıl girdikleri konusunda bir açıklama yapılmadı.

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Almanya'da terör örgütü yandaşları basın toplantısını bastı
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