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'da "" soruşturması

'da araç ve mülk sahiplerinin gelir kaynakları araştırılacak. Bulgaristan Başsavcılığınca ülkede 2015 ve 2016'da her birinin değeri 400 bin avroyu aşan lüks mülk ve araç satın alan 400'e yakın kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2018 18:31 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 19:06
Bulgaristan'da lüks soruşturması

Cumhuriyet Başsavcılığı Sözcüsü Rumyana Arnaudova, Sofya'da düzenlediği basın toplantısında, Devlet Milli Gelirler Ajansı (NAP) ve İçişleri Bakanlığının verileri toplanarak 50 Meybach, 193 Bentley, 31 Lamborghini, 68 Rolls Royce ve 93 Ferrari marka otomobilin, gelir kaynağı belirsiz 193 kişi tarafından satın alındığının tespit edildiğini açıkladı.

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VERGİ KAÇAKÇILIĞI, DOLANDIRICILIK...

İlgili kişilerin geçmişte vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve başka suçlar nedeniyle soruşturma geçirdikleri belirtilirken geri kalan mülk ve araç sahipleriyle ilgili de sürecin devam ettiği kaydedildi. Savcılık soruşturmasının 3 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

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, 2007'de üye olduğu Avrupa Birliği'nde () halen en yoksul ülke olarak biliniyor. AB içinde örgütlü suç oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Bulgaristan'da dokunulmazlık haklarıyla bağlantılı adalet sistemi de eleştiriliyor.

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Bulgaristan'da "lüks" soruşturması
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