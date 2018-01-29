Bulgaristan'da "lüks" soruşturması

Cumhuriyet Başsavcılığı Sözcüsü Rumyana Arnaudova, Sofya'da düzenlediği basın toplantısında, Devlet Milli Gelirler Ajansı (NAP) ve İçişleri Bakanlığının verileri toplanarak 50 Meybach, 193 Bentley, 31 Lamborghini, 68 Rolls Royce ve 93 Ferrari marka otomobilin, gelir kaynağı belirsiz 193 kişi tarafından satın alındığının tespit edildiğini açıkladı.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI, DOLANDIRICILIK...

İlgili kişilerin geçmişte vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve başka suçlar nedeniyle soruşturma geçirdikleri belirtilirken geri kalan mülk ve araç sahipleriyle ilgili de sürecin devam ettiği kaydedildi. Savcılık soruşturmasının 3 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Bulgaristan, 2007'de üye olduğu Avrupa Birliği'nde (AB) halen en yoksul ülke olarak biliniyor. AB içinde örgütlü suç oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Bulgaristan'da dokunulmazlık haklarıyla bağlantılı adalet sistemi de eleştiriliyor.