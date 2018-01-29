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‘Feminist olduğumu söyleyemem’

Giriş Tarihi: 29.1.2018
‘Feminist olduğumu söyleyemem’
ABD Başkanı 'de yayımlanan Good Morning Britain programının sunucusu Piers Morgan ile dün akşam yayımlanan röportajında, Morgan'ın kendisini feminist olarak tanımlayıp tanımlamadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hayır, bir feminist olduğumu söylemem. Demek istediğim, bunu söylemek belki çok ileri gitmek olurdu. Ben hem kadınları hem de erkekleri, herkesi destekliyorum." Şubat ayındaki İngiltere ziyaretini iptal eden Trump, İngiltere'de istenmediğine ilişkin bir soruyaysa, "İngiltere'de çok popülerim" sözleriyle cevap verdi. Öte yandan Trump, ve Meghan Markle'ın yazın gerçekleştirilecek düğününe davet edilmediğini aktardı.
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