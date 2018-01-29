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Hastanede korkunç olay! cihazı adamı yuttu

’da bir akrabasını hastanede ziyaret eden 32 yaşındaki adam, (Manyetik Rezonans Görüntüleme) makinesi tarafından yutulması sonucu hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 29.1.2018 19:23 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 19:51
Hastanede korkunç olay! MRI cihazı adamı yuttu

RAJESH , hastanede 'ı çekilecek bir akrabasını görmeye gitti. Bu sırada, bir hastane personeli, Maru'dan bir oksijen tüpünü odaya götürmesini istedi. Maru bunun tehlikeli olabileceğini söylese de personel, "Sorun yok, her gün yapıyoruz" cevabını verdi. Personel ayrıca, MRI cihazının kapalı olduğunu da söyledi. Ancak Maru odaya girdiğinde cihazın açık olduğu anlaşıldı ve manyetik çekim Maru'nun elindeki tüpü MRI'ın içine çekti.

Çok güçlü bir şekilde MRI'ya çarpan Maru, ağır yaralandı ve bu sırada zarar gören oksijen tüpü de sıvı kaçırdı. Eli makineye sıkışmış olan Maru, tüpten çıkan oksijeni de solumak zorunda kaldı. Genç adam müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Maru'yu yanlış yönlendiren hastane personeli ve bir doktor ihmalkârlıktan gözaltına alındı.

MRI cihazlarının içlerinde çok güçlü bir mıknatıs olduğundan bütün metalleri kendisine çeker. Bu nedenle MRI odasına metal eşyalarla girilmez. Ayrıca, kalp pili olan kalp hastaları, beyin ameliyatı ile beyin damarlarına klips takılmış kişiler, metal kalp kapakçıkları olanlar, içkulak protezi gibi hastalar kesinlikle MRI'a alınmaz.

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Hastanede korkunç olay! MRI cihazı adamı yuttu
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