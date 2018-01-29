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camiler için bütçe ayırmalı’

Giriş Tarihi: 29.1.2018
‘Hollanda camiler için bütçe ayırmalı’
'da Türklerin kurduğu , 23 Ocak'ta terör örgütü yandaşları tarafından saldırıya uğrayan Rotterdam'daki Geylani Hizmet Vakfı'na bağlı camiyi ziyaret etti. Denk Partisi lideri Tunahan Kuzu cemaate hitaben yaptığı konuşmada, "Bu camiye yapılan saldırı ile yapılmak istenen Türkler ve Kürtleri karşı karşıya getirmek. Zeytin Dalı Harekatı kesinlikle Türk ve Kürt çatışması değil. Türkiye'nin, terör örgütü PKK ve yandaşı olan YPG'ye karşı mücadelesidir" dedi.
Ülkedeki sinagogların korunması için Hollanda hükümetinin 1.5 milyon euro ayırdığını kaydeden Kuzu, "Biz camilerin de korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması için bütçe önergesi verdik ama reddedildi" diye konuştu.
Öte yandan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) İsveç teşkilat binasının duvarına da PKK/PYD yandaşları tarafından örgütün isimlerini ifade eden yazılar yazıldı.
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‘Hollanda camiler için bütçe ayırmalı’
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