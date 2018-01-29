‘Hollanda camiler için bütçe ayırmalı’

Hollanda
'da
Türklerin kurduğu Denk Partisi
,
23 Ocak'ta terör
örgütü PKK
yandaşları
tarafından
saldırıya uğrayan
Rotterdam'daki
Geylani Hizmet
Vakfı'na bağlı camiyi ziyaret
etti. Denk Partisi lideri
Tunahan Kuzu cemaate hitaben
yaptığı konuşmada, "Bu
camiye yapılan saldırı ile
yapılmak istenen Türkler ve
Kürtleri karşı karşıya getirmek.
Zeytin Dalı Harekatı
kesinlikle Türk ve Kürt çatışması
değil. Türkiye'nin, terör
örgütü PKK ve yandaşı olan
YPG'ye karşı mücadelesidir"
dedi.
Ülkedeki sinagogların korunması için Hollanda hükümetinin 1.5 milyon euro ayırdığını kaydeden Kuzu, "Biz camilerin de korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması için bütçe önergesi verdik ama reddedildi" diye konuştu.
Öte yandan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) İsveç teşkilat binasının duvarına da PKK/PYD yandaşları tarafından örgütün isimlerini ifade eden yazılar yazıldı.