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İğrenç anne işte bu yüzden ele geçmemiş

’da 9 yaşındaki oğlunu 3 yıl boyunca para karşılığı erkeklere satan Berrin T. ile sevgilisi Christian L.’nin polise yakalanmamak için şeytani yöntemlere başvurdukları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29.1.2018 15:39 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 15:44
İğrenç anne işte bu yüzden ele geçmemiş

ÜDDEUTSCHE Gazetesi'nin haberine göre 'nın Freiburg kentinde yaşayan Berrin T. ile sevgilisi Christian L., oğlu için anlaştığı sapıklara genellikle tren istasyonunda randevu verdi. Yakalanmamak için de buluşmadan saatler öncesinde randevu yerine gitti. Böylece anlaştığı kişinin polis olup olmadığını kontrol ediyordu.

Hürriyet'in haberine göre küçük kurbanı internet üzeride Christian L. pazarlıyordu. Christian L. bu amaçla özel bir internet sayfası kurdu. Müşterilerle önce yazışan Christian L., bunların pedofil olup olmadıklarını anlamak için ikinci aşamada küçük çocuklara ilişkin porno film ve çıplak fotoğraflar gönderiyordu. Yazışanların film ve fotoğraflara ilgi göstermesi üzerine bu kez küçük çocuğu pazarlıyordu.
Sapıklar, cinsel saldırı sırasında küçük çocuğu susturmak için bazen para, bazen de hediyeler veriyordu.

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İğrenç anne işte bu yüzden ele geçmemiş
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