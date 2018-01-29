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Süper ay, kanlı ve mavi ay tutulması ve ne zaman olacak? - 31 Ocak 2018 tarihine dikkat!
'Kanlı Ay' , 'Mavi Ay' ve 'Süper Ay' tutulması için nefesler tutuldu. En son 132 yıl önce yaşanan doğa olayının 31 Ocak tarihinde görülmesi bekleniyor. Peki tarihi an Türkiye'den de gözlemlenecek mi? Süper ay, kanlı ay ve mavi ay tutulması nedir? İşte binlerce kişinin heyecanla beklediği ay tutulması ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 29.1.2018 14:41Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 14:41
En son 1886 yılında görüldüğü düşünülen doğa olayının 31 Ocak tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Peki 'Kanlı Ay' , 'Mavi Ay' ve 'Süper Ay' tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? 'Kanlı Ay' , 'Mavi Ay' ve 'Süper Ay' nedir?