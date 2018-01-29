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'da cunta yönetimi e gidiyor!

'da darbeci Sisi yönetimi baskı ve tehditlerle dolu söylemlerle lere gidiyor. Seçimlere aday olacağını söyleyen Genelkurmay Başkanı Sami Anan'ın gözaltına alınması ve diğer adaylığını açıklayan isimlere yapılan baskılar 'yi de harekete geçirdi. Birleşmiş Milletler (BM), Mısır'da mart ayında yapılması planlan cumhurbaşkanlığı seçimleri için yürütülecek kampanyaların güvenilir, kapsayıcı, barışçıl ve katılıma açık olması çağrısı yaptı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2018 13:39 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 13:55
Mısır'da cunta yönetimi seçime gidiyor!

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, lerde aday olacağını açıklayan eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan'ın gözaltına alınmasından endişe duyduklarını söyledi.

Dujarric, lı yetkililere, seçim kampanyalarının ''güvenilir, kapsayıcı, barışçıl ve katılıma açık bir şekilde'' yürütülmesi çağrısında bulundu.

Aday olacağını geçen cuma günü internet üzerinden yayımladığı görüntülü mesajla duyuran Anan hakkında dün soruşturma başlatılacağı açıklanmış, akşam saatlerinde ise Anan'ın gözaltına alındığı duyurulmuştu.

MİLLİ SEÇİM KURULU GECE SAATLERİNDE ANAN'IN ADAYLIĞINI İPTAL ETMİŞTİ

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ikinci dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylık müracaatı için Milli Seçim Kuruluna (MSK) başvurmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) kasım ayı sonunda Mısır'a dönen devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin eski Başbakanı Ahmed Şefik de ülkesine gelmeden önce aday olma niyetini açıklamış ancak Mısır'a geldikten sonra geri adım atmıştı.

Asker kökenli adayların sahneden çekilmesinin ardından muhtemel adaylardan geriye sadece liberal muhalif lider Avukat Halid Ali'nin kaldığı, onun da her an çekilebileceği konuşuluyor.

Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turu gelecek mart ayında yapılacak. Reel politik ve ülkenin içinde bulunduğu şartlardan hareket eden gözlemciler, Sisi'nin kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

Mısır'da bir aday daha cumhurbaşkanlığı yarışından çekildi!

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