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'dan Afrin yorumu... " saçma bir konuma düştü"

merkezli gazetesi, Afrin'de teröristlerce gerçekleştirilen bombası saldırısının ardından, "Bu, ABD'yi intihar bombacılarıyla müttefik hâline getiren garip bir duruma sokuyor" dedi.

Giriş Tarihi: 29.1.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 13:01
New York Times'dan Afrin yorumu... ABD saçma bir konuma düştü

'de yayımlanan gazetesi Twitter hesabından, terör örgütü 'nın Afrin'de gerçekleştirdiği saldırısına ilişkin çarpıcı bir yorumda bulundu.

New York Times'ın yorumunda, Afrin'de teröristlerce Türk tankının yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısının ABD'yi 'intihar bomabacılarıyla' ittifakta bulunmak gibi saçma bir konuma soktuğu yorumunda bulundu.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ TAKTİĞİYLE SALDIRDI

Afrin'de teröristlere yönelik Zeytin Dalı harekatı devam ederken Al Hammam Köyü'nde, terör örgütü taktiği kullanan bir terörist, canlı bomba saldırısı girişiminde bulundu. Tankların yanında kendisini patlatmak isteyen canlı bomba, askerler tarafından fark edildi.

Terör saldırısında askerlerden yaralanan olmadı.

Türk tankının yanında kendini patlattı...

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New York Times'dan Afrin yorumu... "ABD saçma bir konuma düştü"
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