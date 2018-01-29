ÖSO komutanı kirli oyunu açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında stratejik öneme sahip Burseya Dağı'nı PYD/PKK terör örgütünden temizlemesinin ardından, operasyona katılan ÖSO komutanları örgütün Kürtleri zorla silah altına aldığını söyledi.

ÖSO bünyesindeki 3. Kolordu'ya bağlı Şam Cephesi komutanlarından Ebu Ali Sicco, "Türkiye'nin Kilis kenti ile Suriye'nin Azez bölgesine bakan ve stratejik öneme sahip Burseya Dağı, TSK ve ÖSO tarafından terör örgütünden arındırıldı." dedi.

"ESİR ALDIĞIMIZ TERÖRİSTLERİ MAHKEMEYE ÇIKARACAĞIZ"

"Burada PYD/PKK terör örgütü mensuplarından birini esir aldık. Bu örgüt birçok Kürt kardeşimizi TSK ve ÖSO ile savaşmak için zorla silah altına aldı." diyen Sicco, esir aldıkları teröristleri mahkemelere çıkartacaklarını ve ÖSO tarafından alınan bölgelerde adaleti tesis etmeye çalışacaklarını belirtti.

Ebu Ali Sicco, terör örgütünden esir alınanlar arasında 16 ila 17 yaşında zorla silah altına alınmış reşit olmayan çocukların bulunduğuna dikkati çekti.

"BURSEYA DAĞI&NBSP;TERÖR UNSURLARINDAN TAMAMEN TEMİZLEDİ"

3. Kolordu komutanlarından Ebu Riyad da bugün sabah saatlerinde başlayan Burseya Dağı operasyonu ile TSK ve ÖSO'nun dağı PYD/PKK terör unsurlarından tamamen temizlediğini söyledi.

Ebu Riyad, operasyonda bölgede birçok teröristin etkisiz hale getirildiğini, bazılarının esir alındığını, ayrıca terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmata el konulduğunu aktardı. Ebu Riyad, Burseya'dan sonraki tepeleri de alarak, Kefer Cenneh köyü üzerinden Afrin'e ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

TSK savaş uçaklarının hava harekatı ve topçu atışlarıyla vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyonla harekatın 9. gününde Afrin'in beş beldesinde 14'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere 19 nokta örgütten kurtarıldı.

TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, harekat kapsamında Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü, Mersides Tepesi ile Şeran beldesinde Kastel Cündo köyünü ele geçirdi.