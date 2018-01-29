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’lılar ’da camiye saldırdı!

Giriş Tarihi: 29.1.2018 15:54 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 16:37
PKK’lılar Fransa’da camiye saldırdı!

'nın güneybatısındaki bir camiye 'lılar tarafından saldırı düzenlendi.

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PKK’lılar Fransa’da camiye saldırdı!
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