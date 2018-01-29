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PKK’lılar Fransa’da camiye saldırdı!
PKK
’lılar
Fransa
’da camiye saldırdı!
Giriş Tarihi: 29.1.2018
15:54
Güncelleme Tarihi: 29.1.2018
16:37
Fransa
'nın güneybatısındaki bir camiye
PKK
'lılar tarafından saldırı düzenlendi.
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