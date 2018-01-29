Sık sık Lübnan'ı bombalayan İsrail, yeni bir savaş istemiyormuş

Liberman, ülkesinin Lübnan ile yeni bir savaşa niyetinin olmadığını ancak, Lübnan'ın İran'ın füze üretim merkezine dönüşmesine de izin vermeyeceğini belirtti.

İşgalci İsrail'in Savunma Bakanı Liberman, başkanlığını yürüttüğü İsrail Evimiz Partisi'nin (Yisrael Beiteinu) toplantısında yaptığı konuşmada, "İran, Suriye'de İsrail'e karşı bir altyapı inşa etmeye, Lübnan'da füze üretim merkezi oluşturmaya ve Gazze'de de Hamas'ı güçlendirmeye çalışıyor." dedi.

Liberman, şunları söyledi:

"Biz Lübnan'da füze üretimiyle ilgilenen kişileri biliyoruz. İran'ın Suriye'de konuşlanmasına izin vermeyeceğiz. Gazze'de de Hamas'ın tünellerini yok etmeye kararlıyız. Lübnan ile üçüncü bir savaşa girmek istemiyoruz ancak, Lübnan'ın da büyük bir füze üretim merkezine dönüşmesine izin vermeyeceğiz."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Rusya ziyaretine dair ise Liberman, "Önemli olan Rusya ile Suriye konusundaki diyaloğumuzu sürdürmemizdir. Bütün diyalog kanalları açık tutulmalıdır." ifadelerini kullandı.

İSRAİL LÜBNAN'I SÜREKLİ VURUYOR

İç savaşın başladığı 2011'den bu yana İsrail savaş uçakları zaman zaman Lübnan hava sahası üzerinden Suriye'ye geçiyor, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrailli yazar Miko Peled A Haber'e konuştu: "İsrail terör devletidir" dedi

İsrail ordusu, Lübnan sınırında 5 Eylül 2017'de, on binlerce askerin katıldığı ve 11 gün süren, son 20 yılın en büyük askeri tatbikatını gerçekleştirmişti.