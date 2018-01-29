Türk Sahil Güvenlik'in Kardak müdahalesi Yunan basınında geniş yankı buldu!

Yunanistan ile yaşanan Kardak krizinin yıl dönümünde, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos dün Yunan Deniz Kuvvetlerine ait Nikiforos karakol gemisi ve LS-70 numaralı sahil güvenlik botu ile Kardak kayalıklarına gelmek istedi.

Yunan tarafının bu skandal tahrik harekatı Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından engellendi. TSK'nın bu tahrik hareketine müdahalesi Yunan basınında da geniş yankı uyandırdı.

"TÜRK GEMİSİ BLOKE ETTİ"

Dimokratia gazetesi manşet haberinde "Türk gemisi kayalığın önünde durdu ve Kammeno'u bloke etti. Kardak Yunan toprağı mı yoksa gri şerit mi? (aidiyeti meçhul)" diye yazdı.

Provokasyon yapmaya çalışan Yunan Bakan Kardak'tan böyle uzaklaştırıldı!

Elefteros Tipos gazetesi 1. sayfadan ananoslu haberinde "Türkler Kammenos'u 3 gemi ile bekliyorlardı" başlığını kullandı.

Yunanistan'da yayın yapan Proto Thema isimli haber sitesi ise gelişmeyi "Türk gemileri Kammenos'un Kardak'a yaklaşmasını engelledi" şeklinde haberleştirdi.

Kardak bölgesine çelenk atmak üzere Yunan hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı Kardak'a yaklaştırılmadı. Yapılan ikaz üzerine Yunanistan Heyeti Türk karasularını terk etti.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28 Ocak 2018 tarihinde saat 11.30 sularında Yunan Deniz Kuvvetlerine ait Nikiforos karakol gemisi ve LS-70 numaralı sahil güvenlik botunun, Kardak Adaları bölgesine girme girişimi Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca önlenmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."