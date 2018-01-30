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'de 7 yaşındaki çocuğa kelepçe

'de, öğretmenine saldıran 7 yaşındaki bir çocuk polis tarafından kelepçelendi.

Giriş Tarihi: 30.1.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 30.1.2018 10:01
ABD'de 7 yaşındaki çocuğa kelepçe

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde polis, öğretmenine saldıran 7 yaşındaki bir çocuğu kelepçeledi. Olay geçtiğimiz perşembe günü yaşandı.

Coral Way okuluna giden bir öğrenci, kafeteryada öğretmeniyle tartıştı. Öğretmene defalarca yumruk ve tekme atan öğrencinin, elleri arkadan kelepçelendi ve hakkında işlem yapıldı.

Polisten yapılan açıklamada, standart prosedürün uygulandığı belirtildi. Polis ayrıca, çocuğun kendisine ve topluma zararlı olabileceğini öne sürdü.

İkinci kez kelepçelendiği ifade edilen çocuk, davranış bozukluğu olup olmadığının anlaşılması için hastaneye götürüldü.

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ABD'de 7 yaşındaki çocuğa kelepçe
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