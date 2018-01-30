ABD'de 7 yaşındaki çocuğa kelepçe

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde polis, öğretmenine saldıran 7 yaşındaki bir çocuğu kelepçeledi. Olay geçtiğimiz perşembe günü yaşandı.

Coral Way okuluna giden bir öğrenci, kafeteryada öğretmeniyle tartıştı. Öğretmene defalarca yumruk ve tekme atan öğrencinin, elleri arkadan kelepçelendi ve hakkında işlem yapıldı.

Polisten yapılan açıklamada, standart prosedürün uygulandığı belirtildi. Polis ayrıca, çocuğun kendisine ve topluma zararlı olabileceğini öne sürdü.

İkinci kez kelepçelendiği ifade edilen çocuk, davranış bozukluğu olup olmadığının anlaşılması için hastaneye götürüldü.