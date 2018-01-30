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Alman gazetesi: ve Avrupa 'de kaybetti

Alman gazetesi Tagesspiegel, ve Avrupa'nın 'de kaybettiğini yazdı. Gazeteye göre, Avrupalılar, ABD ve kendi ülkelerine terör örgütü /'yı Suriye'de kendi kaderine terk ettiği için öfkeli.

Giriş Tarihi: 29.1.2018 18:58 Güncelleme Tarihi: 30.1.2018 02:01
Alman gazetesi: ABD ve Avrupa Suriye'de kaybetti

Alman gazetesi Tagesspiegel gazetesi '' harekâtını Türk – Amerikan ilişkileri açısından değerlendirdi. 'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda başarılı olduğunu itiraf eden gazete, Avrupa ve 'nin /'yı kendi kaderine terk ettiğini belirtti.

Gazetede şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde Avrupa, ABD'nin ve 'nın PYD'lileri kaderlerine terk etmelerine duyulan öfke ile çalkalandı. , ABD ve Avrupa için kaybedilmiş sayılıyor. Sorulabilecek son stratejik soru sadece, şiddetin tırmanışının durdurulabilmesi için ne yapılabileceği olabilir."

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Alman gazetesi: ABD ve Avrupa Suriye'de kaybetti
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