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Beyaz güllü Grammy

ABD’nin kentinde düzenlenen Grammy gecesine 6 ödülle damga vurdu. e dikkat çekmek isteyen sanatçılar törende beyaz gül taktı

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Giriş Tarihi: 30.1.2018
Beyaz güllü Grammy
Dünya müzik sektörünün en prestijli ödül töreni Grammy, ABD'nin kentinde düzenlendi. Madison Square Garden'de 60'ıncısı düzenlenen törene 6 dalda ödül kazanan ABD'li ünlü R&B şarkıcısı damgasını vurdu. "24K Magic" adlı albümüyle "Yılın Albümü" ve "That's What I Like" adlı parçasıyla da "Yılın Şarkısı" ödülüne layık görülen Mars, 4 büyük ödülün daha sahibi oldu. Bruno Mars, aday gösterildiği altı kategoride de ödül alırken 8 dalda aday gösterilen rap yıldızı ve yapımcı Jay-Z geceden eli boş ayrıldı. Geçen yıl MTV Müzik Ödülleri Töreni'nde en iyi video dahil 6 ödül kazanan modern rap müzisyeni ise beş ödülü kucakladı. İngiliz komedyen James Corden'ın sunduğu pazar günkü törende ödül alan tek kadınsa "en iyi yeni oyuncu" ödülünü alan Alessia Cara oldu. Son aylarda iddiaları ve kadın hakları konuları Hollywood'daki en önemli ödül törenlerine damga vururken, müzik dünyasının en önemli etkinliği Grammy ödüllerinde de cinsel tacizle mücadele kampanyası öne çıktı. Sahneye çıkan kadın sunucu ve müzisyenler, "Time's Up" (Zamanı Geldi) başlığı altında başlatılan kampanyayı müzik dünyasına da taşıdı. Hollywood kampanyayı siyah giyerek desteklerken, Grammy'de kadınlar yakalarına taktıkları beyaz gül ve kadın haklarını savunan güçlü mesajlarıyla bu hareketi destekledi. Kesha, bir grup kadın şarkıcıyla birlikte beyaz kıyafetler içinde performansını gerçekleştirdi.

ÖNE ÇIKAN ÖDÜLLER
Yılın Albümü: "24K Magic" - Bruno Mars
Yılın Kaydı: "24K Magic" - Bruno Mars
Yılın Şarkısı: "That's What I Like" - Bruno Mars
En İyi Yeni Sanatçı: Alessia Cara
En İyi Pop Solo Performansı: "Shape of You" -
En İyi Pop Albümü: "Divide" - Ed Sheeran
En İyi Rock Albümü: "A Deeper Understanding" - The War On Drugs
En İyi Rock Şarkısı: "Run" - Foo Fighters
En İyi Rock Performansı: "You Want It Darker" -
En İyi Rap Performansı: "HUMBLE." - Kendrick Lamar
En İyi Rap Albumü: "DAMN." - Kendrick Lamar
En İyi Rap/Sung Performansı: "Loyalty" - Kendrick Lamar ve Rihanna
En İyi R&B Performansı: "That's What I Like" - Bruno Mars
En İyi R&B Şarkısı: "That's What I Like" - Bruno Mars
En İyi R&B Albümü: "24K Magic" - Bruno Mars En İyi Country Şarkısı: "Broken Halos" - Mike Henderson ve Chris Stapleton
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Beyaz güllü Grammy
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