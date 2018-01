Beyaz güllü Grammy

BUGÜN NELER OLDU

Dünya müzik sektörünün en prestijli ödül töreni Grammy, ABD'nin New York kentinde düzenlendi. Madison Square Garden'de 60'ıncısı düzenlenen törene 6 dalda ödül kazanan ABD'li ünlü R&B şarkıcısı Bruno Mars damgasını vurdu. "24K Magic" adlı albümüyle "Yılın Albümü" ve "That's What I Like" adlı parçasıyla da "Yılın Şarkısı" ödülüne layık görülen Mars, 4 büyük ödülün daha sahibi oldu. Bruno Mars, aday gösterildiği altı kategoride de ödül alırken 8 dalda aday gösterilen rap yıldızı ve yapımcı Jay-Z geceden eli boş ayrıldı. Geçen yıl MTV Müzik Ödülleri Töreni'nde en iyi video dahil 6 ödül kazanan modern rap müzisyeni Kendrick Lamar ise beş ödülü kucakladı. İngiliz komedyen James Corden'ın sunduğu pazar günkü törende ödül alan tek kadınsa "en iyi yeni oyuncu" ödülünü alan Alessia Cara oldu. Son aylarda cinsel taciz iddiaları ve kadın hakları konuları Hollywood'daki en önemli ödül törenlerine damga vururken, müzik dünyasının en önemli etkinliği Grammy ödüllerinde de cinsel tacizle mücadele kampanyası öne çıktı. Sahneye çıkan kadın sunucu ve müzisyenler, "Time's Up" (Zamanı Geldi) başlığı altında başlatılan kampanyayı müzik dünyasına da taşıdı. Hollywood kampanyayı siyah giyerek desteklerken, Grammy'de kadınlar yakalarına taktıkları beyaz gül ve kadın haklarını savunan güçlü mesajlarıyla bu hareketi destekledi. Kesha, bir grup kadın şarkıcıyla birlikte beyaz kıyafetler içinde performansını gerçekleştirdi."24K Magic" - Bruno Mars"24K Magic" - Bruno Mars"That's What I Like" - Bruno MarsAlessia Cara"Shape of You" - Ed Sheeran "Divide" - Ed Sheeran"A Deeper Understanding" - The War On Drugs"Run" - Foo Fighters"You Want It Darker" - Leonard Cohen "HUMBLE." - Kendrick Lamar"DAMN." - Kendrick Lamar"Loyalty" - Kendrick Lamar ve Rihanna"That's What I Like" - Bruno Mars"That's What I Like" - Bruno Mars"24K Magic" - Bruno Mars En İyi Country Şarkısı: "Broken Halos" - Mike Henderson ve Chris Stapleton