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Başkanı: ABD'yi tekrar hedef alacak

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı () Başkanı Mike Pompeo, 'nın ülkesinde 6 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerini "hedef alacağını" düşündüğünü söyledi. Pompeo, öte yandan Çin'in ABD'ye ait gizli bilgileri çalmaya ve dünya üzerinde örtülü bir etki yaratmaya çalıştığı söyledi.

Giriş Tarihi: 30.1.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 30.1.2018 11:19
CIA Başkanı: Rusya ABD'yi tekrar hedef alacak

merkezinde konuşan Pompeo, 'nın seçimlere müdahale etmeye çalışacağını belirtti.

Pompeo, "Buna karşın ABD'nin seçimleri hür ve adil bir şekilde yapabileceğine eminim. Onları öylesine güçlü bir şekilde püskürteceğiz ki, seçimimiz üzerinde fazla etkili olamayacaklar" dedi.

CIA Başkanı Mike Pompeo BBC Güvenlik Muhabiri Gordon Corera'ya verdiği mülakatta, Rusya'nın, Avrupa'da ve ABD'de kurumları çökertme çabalarında önemli oranda bir azalma olmadığını vurguladı. Pompeo bununla birlikte CIA'in "dünyanın en iyi istihbarat servisi" olduğunun altını çizdi.

Amerikan istihbarat servisleri, Rusya'nın, ABD'de 8 Kasım 2016'da yapılan son başkanlık seçimlerine müdahale ettiği görüşünde.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski başkanlarından özel yetkili savcı Robert Mueller, Rusya'nın seçimlere müdahale edip etmediğini ve Başkan 'ın seçim kampanyası süresince Rusya ile bağlantısı olup olmadığını soruşturuyor.

Trump, soruşturma kapsamında Mueller'e yeminli ifade vermeye hazır olduğunu söylemişti.

CIA Başkanı Mike Pompeo ise BBC'ye verdiği mülakatta Başkan Donald Trump'ın bu görev için uygun biri olmadığına yönelik iddiaları "saçma sapan" bulduğunu söyledi.

ÇOK KONUŞULAN KİTABI OKUMADIĞINI SÖYLEDİ

Mike Pompeo, Amerikalı gazeteci Michael Wolff'un ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılıyla ilgili olarak yazdığı ve çok sayıda ciddi iddiayı içinde barındıran "Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden" adlı kitabı da okumadığını söyledi.

Başkan Trump hakkında dile getirilen iddiaları gülünç bulduğunu belirten Pompeo, "Bu kitabı okumaya da niyetim yok" dedi. CIA Başkanı Mike Pompeo BBC'ye verdiği mülakatta ayrıca Kuzey Kore'nin birkaç ay içinde ABD'yi nükleer füzelerle vurma kapasitesine sahip olabileceğini söyledi.

Pompeo, CIA'in Kuzey Kore'den gelebilecek herhangi bir nükleer tehdit karşısında neler yapılabileceğiyle ilgili olarak önündeki seçenekleri incelediğini belirtti.

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CIA Başkanı: Rusya ABD'yi tekrar hedef alacak
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