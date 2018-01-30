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Hamaney'den ABD'ye suçlaması

dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin terör örgütü 'i 'a taşıdığını söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018 15:53 Güncelleme Tarihi: 30.1.2018 15:55
Hamaney'den ABD'ye DAEŞ suçlaması

resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da konuşan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 'da son günlerde düzenlenen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıların arkasında ABD'nin olduğunu iddia etti.

Suriye ve Irak'ta etkisiz hale gelen 'in ABD tarafından Afganistan'a yönlendirildiğine işaret eden Hamaney, "ABD, DAEŞ'i Afganistan'a taşıyarak bölgede kendi varlığına gerekçe oluşturmaya ve İsrail'in güvenliğini sağlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin desteklediği terör örgütlerinin Şii ve Sünni ayrımı yapmaksızın insanları hedef aldığını dile getiren Hamaney, Washington yönetiminin bölge ülkelerini birbirine düşürerek İsrail'i unutturmaya çalıştığını kaydetti.

Afganistan'da son bir ayda Taliban ve DAEŞ saldırılarında çoğunluğu sivil 282 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.

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Hamaney'den ABD'ye DAEŞ suçlaması
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