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’da 5 bin 500 yıllık kristal silah

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Giriş Tarihi: 30.1.2018
İspanya’da 5 bin 500 yıllık kristal silah

'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde Valencina de la Concepcion kasabasında arkeologlar M.Ö. 3500'lü yıllarda yapıldığı tespit edilen kristal silahlar buldu. Görenleri şaşkınlığa uğratan kristal silahların tarih öncesi çağlarda uygulanan ancak henüz nasıl yapıldığı bilinmeyen bir yöntemle üretildiği belirtiliyor. Bulunan eşyalar arasında 241 mm uzunluğunda 59 mm genişliğinde ve 13 mm kalınlığında kristal bir hançer, 25 adet kristal ok, kehribar boncuklarıyla bezenmiş kıyafetler yer alıyor. Silahların yapımında kullanılan kristalin kaynağı ise bilinmiyor.

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İspanya’da 5 bin 500 yıllık kristal silah
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