Jolie’den mültecilere ziyaret

Oscar ödüllü oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Ürdün
'ün kuzeyinde Suriye
li sığınmacıların kaldığı Ez-Zateri Kampı'nı ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın toplantısı düzenleyen Jolie, "Buraya her geldiğimde aynı tabloyu görmem çok acı verici. Uluslararası toplum, sığınmacıların acısını ve kamplarda zor şartlar altında nasıl yaşadığını görmek için buraya gelmeli" ifadelerini kullandı. Jolie, Suriye krizine ilişkin de "Kriz devam ediyor ve sona ereceğini umuyoruz. Suriye krizine bir çözüm bulunmalı" dedi.