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Terör örgütü yandaşları basın toplantısını bastı

Giriş Tarihi: 30.1.2018
Terör örgütü yandaşları basın toplantısını bastı
Terör örgütü yandaşları, 'nın başkenti 'de federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert ile bakanlık sözcülerinin düzenlediği ortak basın toplantısını basarak terör örgütü lehine propaganda yaptı. Toplantı başlarken, "Savaş burada başlıyor" ve "Silah ihracatını durdurun" yazılı siyah pankartlarla ve terör örgütü 'yi temsil eden bez parçasıyla salona giren 5 kişi, 'nin Zeytin Dalı Harekâtı'nın sona erdirilmesini istedi. Polise haber verilmesi üzerine teröristlerin salonu rahat bir şekilde terk etmeleri dikkati çekti. Öte yandan Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin gazetelerinden Express, cumartesi günü terör örgütü /PKK yandaşlarının Köln'de düzenlediği gösterinin kente milyonlarca euroya mal olduğunu yazdı. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin teşkilatının başkent Stockholm'deki binasına terör örgütü yandaşlarınca saldırı düzenlendi. Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarısı için düzenlenen dua programı öncesinde binanın duvarına "PKK", "PYD" ve "YPG" gibi ifadeler yazıldığı bildirildi.
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Terör örgütü yandaşları basın toplantısını bastı
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