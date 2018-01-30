"Türklerin Kudüs'ü ziyareti, bu kent için bir zaferdir"

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanı Yusuf İd'is Şeyh, Türkiye'den son dönemde Kudüs'e ziyaretçilerin artmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Siyonist İsrail hiçbir Müslüman'ın Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesini istemiyor. Türklerin kutsal şehri ziyaret için gelmeleri bu kent için bir zafer demektir." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen ve dünyanın çeşitli bölgelerinden Müslüman ilim adamlarının katıldığı "Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs" toplantısı için İstanbul'da bulunan Şeyh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyıp büyükelçiliğini buraya taşıma kararının kendileri açısından kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Şeyh, ABD'nin kararını tamamen reddettiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Kudüs, Filistin'in ebedi başkentidir ve öyle de kalacaktır. Bu karar açıklandığında halkımız protesto etmek için sokaklara çıkıp direnmiş ve şehitler vermiştir. Bu konuda tüm uluslararası mahfiller bizim haklı olduğumuzu söylüyor. Bütün Müslüman halklardan yanımızda olmalarını istiyoruz. Bu şehir yalnızca Filistinlilerin şehri değildir. Kutsal bir şehir olması dolayısıyla tüm İslam dünyası bu uğursuz kararın iptali için harekete geçmelidir. Türkiye halkına ve yönetimine Filistin'le ilgili yaptıkları için teşekkür ediyorum."

Türkiye'den son dönemde Kudüs'e ziyaretçilerin artmasının kendilerini sevindirdiğini dile getiren Şeyh, İsrail'in bu durumdan memnun olmadığını ifade etti.

İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Kudüs için Türkiye'den gelen insanlara zorluk çıkarmasına değinen Şeyh, şöyle devam etti:

"Aslında bizim işgalci İsrail yönetiminden çektiğimizin bir benzerini de Türkiye halkı Kudüs'ü ziyaret konusunda çekiyor. Siyonist İsrail hiçbir Müslüman'ın Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesini istemiyor. Ola ki Müslümanlar vazgeçerse onların Mescid-i Aksa ve Kudüs'ü işgali daha da kolaylaşır. Türklerin kutsal şehri ziyaret için gelmeleri bu kent için bir zafer demektir. Bizler Arap ülkelerinden de gelişlerin artmasını ve Türk halkının yaptığı gibi Kudüs'e ziyaretler konusunda benzeri şeyler yapmasını bekliyoruz. Türkiye umre niyeti için Kudüs'te Mescid-i Aksa'dan umreye niyet edilmesinin mümkün olduğuna dair bir fetva da verdi ki bu da Mescid-i Aksa ile Mescid-i Haram (Kabe) arasında kopmaz bağın var olduğunu vurgulamaktadır."