Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Twitter bağımlılığını itiraf etti

Twitter bağımlılığını itiraf etti

Giriş Tarihi: 30.1.2018
Twitter bağımlılığını itiraf etti
TwItter'daki paylaşımlarıyla gündem olan ABD Başkanı , sabah daha yataktayken tweet atmaya başladığına dair iddiaları sonunda doğruladı. İngiliz kanalı ITV'ye konuşan Trump, "Evet, bazen yataktayken, bazen kahvaltıda ya da öğle yemeğinde ya da her neredeysem, ama genelde sabah erken saatlerde yahut akşam bir şeyler yapabiliyorum" dedi. Paylaşımlarını genelde kendisinin yazdığını söyleyen Trump, "Bazen çok hızlı şekilde bir şeyler dikte ettiriyorum ve onu sosyal medyaya koyması için adamlarımdan birine veriyorum" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Twitter bağımlılığını itiraf etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN