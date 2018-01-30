Twitter bağımlılığını itiraf etti

TwItter'daki
paylaşımlarıyla gündem olan ABD Başkanı Donald Trump
, sabah daha yataktayken tweet atmaya başladığına dair iddiaları sonunda doğruladı. İngiliz kanalı ITV'ye konuşan Trump, "Evet, bazen yataktayken, bazen kahvaltıda ya da öğle yemeğinde ya da her neredeysem, ama genelde sabah erken saatlerde yahut akşam bir şeyler yapabiliyorum" dedi. Paylaşımlarını genelde kendisinin yazdığını söyleyen Trump, "Bazen çok hızlı şekilde bir şeyler dikte ettiriyorum ve onu sosyal medyaya koyması için adamlarımdan birine veriyorum" diye konuştu.