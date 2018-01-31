Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD'de vekilleri taşıyan tren kaza yaptı

'de vekilleri taşıyan tren yaptı

BD'nin Virginia eyaletinde Cumhuriyetçi vekilleri taşıyan bir trenin damperli bir çöp kamyonuna çarptığı, da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018 21:05 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 21:07
ABD'de vekilleri taşıyan tren kaza yaptı

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Cumhuriyetçi vekillerle parti görevlilerini taşıyan tren, eyaletinde yapılacak parti toplantısına giderken eyalete bağlı Charlottesville bölgesinde yaptı.

Dolu bir damperli çöp kamyonu ile çarpışan trendeki vekillerin ve yakınlarının sağlık durumlarının iyi olduğu ancak çarpışmanın etkisiyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

TRUMP'IN KATILACAĞI TOPLANTIYA GİDİYORLARDI

'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkanı Donald 'ın kazayla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

Trenin bazı vagonlarının raydan çıkmasına neden olan kazanın sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmazken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Trendeki Cumhuriyetçi temsilcilerin katılmak üzere yola çıktıkları Batı Virginia'daki 3 günlük parti toplantısına, Trump ile Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de gelmesinin beklendiği ifade edilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de vekilleri taşıyan tren kaza yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN